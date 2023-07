Territori Sociali Continua la diatriba

Continua la diatriba sulla Fondazione Territori Sociali. La questione non è delle più banali, sul tavolo della discussione la gestione dei rapporti tra dirigenza e dipendenti, ma anche l’organizzazione a seguito del passaggio a una nuova proprietà avvenuto al termine del 2022.

Qualche giorno fa era intervenuta la Rsu, ora è la volta della Fp Cisl, per bocca del segretario generale della funzione pubblica Cisl Siena, Valentina Francesconi. Inoltre, lo stesso segretario confederale Riccardo Pucci ha sottolineato la necessità di chiarezza.

"È doveroso lavorare come organizzazione affinché la Fondazione possa continuare ad esercitare quel ruolo strategico all’interno del tessuto sociale – afferma Francesconi –. Sono stati fatti pochi passi avanti nella trattativa con la dirigenza Ftsa. Come Cisl abbiamo, già da tempo, pronto il contratto integrativo da sottoporre alla parte pubblica". "Per ora pochi contatti e soluzioni al di sotto delle nostre aspettative – sostiene il segretario generale della funzione pubblica Cisl Siena –. Facciamo notare che la situazione Fondazione deve essere normalizzata onde evitare strascichi vertenziali che non porterebbero a nessuna soluzione condivisa. Una migliore organizzazione darebbe agli ospiti una migliore assistenza. Ci sono argomenti su cui non intendiamo fare passi indietro: orario di lavoro e diritti contrattuali, stabilizzazione del personale precario, inquadramento personale sanitario, come da contratto per le nuove assunzioni, ma sanando il presente, esternalizzazione di servizi. Tutto questo impone un incontro risolutore tra le parti, senza nessuna interruzione. Ci appelliamo alle istituzioni, ai sindaci dei comuni interessati, ai rappresentanti della Regione".

Lodovico Andreucci