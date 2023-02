Terremoto Siena, decine di controlli: “Nel 15% dei casi servono lavori di sistemazione”

Siena, 12 febbraio 2023 – E’ il cuore antico della città quello che ha ’ballato’ di più. Dove si è continuato ad avvertire quel rumore sinistro che preannuncia di qualche attimo l’ennesima scossa. Le due in sequenza pochi minuti dopo le 22 di venerdì hanno allarmato nuovamente le famiglie che provavano a tornare alla normalità. "Al di là del panico che questa situazioni può provocare – spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco Paolo Bruno De Paola – mi sento di tranquillizzare la popolazione considerando che questo sciame si va progressivamente allentando. Anche se, ripeto, non si possono fare previsioni certe come avviene, invece, nel caso delle ondate di piena dei fiumi". Comandante, impossibile dire dunque quando termineranno. "Mi sento di affermare solo che quando c’è uno sciame sismico si libera energia, un buon segnale. Se poi questo durerà un giorno, una settimana oppure un anno impossibile definirlo. Ci sono persone, per esempio in Campania vicino all’area dei Campi Flegrei, che convivono quotidianamente con questi fenomeni". Nella parte storica della città in questi giorni si sono viste continuamente le squadre dei vigili del fuoco. E’ stata la più colpita? "Gli interventi sono stati variegati, anche fuori dalle mura ma non...