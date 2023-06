Terremoto, ecco cosa è successo a Siena

Siena, 29 giugno 2023 – Siena, ore 12.19 una scossa veloce, qualche secondo, ma viene avvertita distintamente e in un attimo l’incubo dello sciame sismico si materializza nelle menti dei senesi, mischiandosi con i ricordi ancora vividi di quelle fredde notti di febbraio passate in macchina o nelle piazze della città.

Immediatamente i dipendenti comunali hanno affollato piazza del Campo, quelli del Tribunale i giardini della Lizza e tutti i musei sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno avuto un bel da fare a districarsi fra un intervento e l’altro, per fortuna tutti di lieve entità.

Porta Tufi è stata chiusa al transito delle auto, mentre l’arco d’accesso da piazza San Giovanni in via dei Fusari e al Duomo è stato posto sotto controllo per il distacco di alcune porzioni di intonaco. Hanno subito controlli, ovviamente, anche ai palchi in Piazza. Come anche una parte di via del Moro, recintata per un crollo di calcestruzzo nella adiacente chiesa di San Cristoforo. Fra la varie chiusure anche quelle del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici "per motivi di sicurezza", il Santa Maria della Scala, chiuso anche oggi per "emergenza terremoto", l’Università di Siena, che ha rimandato a data da destinarsi il concerto del Coro.

Il Duomo e il Museo dell’Opera sono stati immediatamente fatti evacuare e, dopo le opportune verifiche, riaperti al pubblico nel primo pomeriggio. Anche l’Aou senese è stata oggetto di controlli con riscontri positivi.

Nell’assenza di altre scosse la tranquillità è tornata velocemente in città, mentre ad animarsi fin da subito è stato il web, vero termometro sociale e strumento di gestione delle emergenze a nostra disposizione.

I social network sono stati invasi dai messaggi dei cittadini e da quelli delle istituzioni, che li usano come canale privilegiato di contatto con la popolazione. Il sindaco Nicoletta Fabio ha tempestivamente postato una storia su Instagram e Facebook per informare della "lieve scossa di terremoto" e del fatto che "abbiamo disposto la chiusura del Museo Civico, Torre del Mangia e Museo dell’Acqua", per le giornate di ieri e oggi. Anche il governatore della Toscana Eugenio Giani, notoriamente attivo sui social, ha informato che "dalle prime verifiche non si sono riscontrati danni". Ieri i feed pullulavano poi delle testimonianze dei cittadini, fra chi si è spaventato molto e chi ha a malapena percepito il sisma.

Sempre dalle reazioni postate si capisce come l’incubo dei senesi, oltre al terremoto in sé, sia che il rischio che le scosse faccia in qualche modo slittare il Palio o i suoi appuntamenti. "Qualcuno dica al terremoto che ormai si fa dopo il Palio", scrive un utente. Scaramanzia? Forse un po’, ma è soprattutto un amore così forte per il Palio che spinge a superare qualsiasi altro sentimento o paura.