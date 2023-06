Terremoto a Siena, il Prof. Albarello rassicura, "Niente paura!"

"Il terremoto di mercoledì è stato un evento isolato – il professore di geofica dell’Università di Siena Dario Albarello inizia la disamina del sisma con una rassicurazione –. Vorrei che queste scosse fossero un segnale utile a mettere in opera tutte le azioni di prevenzione possibili, anche per quando verranno terremoti più intensi di questo".

Albarello ha più volte definito la scossa come di lieve entità, insistendo invece sul fatto che "il problema cruciale che si deve porre Siena è che a breve ci saranno in Piazza tantissime persone. Quasi sicuramente non avveranno scosse, ma sarebbe oppurtuno che la gestione di un ipotetico sisma fosse predisposta, in modo ad esempio che le persone non si facciano prendere dal panico, che le vie di fuga siano ben segnalate e che siano presenti appositi addetti alla sicurezza". Per Albarello, Siena ha bisono di una rete di gestione dei terremoti, in grado di attivarsi all’occorrenza. "Rimango sempre sorpreso dall’assenza di protocolli – ha detto il professore – mercoledì il prefetto ha dato ordine di chiudere l’Università, ma quali sono i protocolli? Non ho capito neanche l’idea di chiudere tutte le istituzioni per un giorno; perché, è crollato qualcosa?". Il sistema di Protezione civile fa capo al sindaco, e Albarello specifica: "Non voglio dare la colpa a questa o a quell’altra amministrazione. La tendenza a dimenticare il sisma è un fatto culturale, ma se ogni volta pensiamo “questa è l’ultima“ rimarremo sempre impreparati".

Comunque niente paura, la probabilità che ci sia una scossa durante il Palio non è superiore a quanto era prima della scossa di mercoledì. "Saremmo sfortunati se si verificasse domenica, ma alla sfortuna poi si somma l’inazione di chi dovrebbe fare qualcosa – conclude Albarello –. Non nella contingenza dell’evento, ma prima".

