Terremoto, a rischio le Primarie di domenica

di Cristina Belvedere

Il terremoto mette in forse le Primarie per la scelta del candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra. Stavolta non si tratta di un terremoto politico, ma dello sciame sismico, che ha portato alla chiusura di scuole, musei, teatri e impianti sportivi e di tutti i luoghi che possono essere punti di aggregazione. I motivi di sicurezza mettono dunque a rischio anche le consultazioni calendarizzate per domenica che vedevano sfidarsi Anna Ferretti, candidata del Pd, ed Ernesto Campanini di Iep.

Oggi è prevista una riunione a cui parteciperanno il segretario dell’Unione comunale Pd Massimo Roncucci, la presidente del comitato promotore delle Primarie Livia Gabbricci, due rappresentanti per ciascuno dei candidati alla consultazione e i partiti che hanno firmato il manifesto ’Siena 2023’, oltre agli stessi ferretti e Campanini. All’ordine del giorno, la possibilità di far slittare l’appuntamento elettorale per motivi di sicurezza: i seggi individuati per le Primarie sono infatti ospitati in parte in edifici pubblici come per esempio il Centro civico di San Miniato (chiuso dall’ordinanza del sindaco De Mossi) e in parte in edifici di associazioni come l’Arci, dove verosimilmente verranno seguite le indicazioni di chiusura date dal Comune.

Oggi verrà dunque presa una decisione ufficiale. L’idea potrebbe essere di spostare tutto di una settimana, anche perché il 26 febbraio gli iscritti del Pd saranno impegnati con il Congresso per l’elezione del nuovo segretario nazionale.

Il tutto mentre è scattato il conto alla rovescia per l’inizio della campagna elettorale per le amministrative di primavera. Di fronte alla possibilità di rinviare le Primarie senesi, Anna Ferretti ha soltanto commentato: "Mi rimetto alle decisioni che verranno assunte". Concorde lo sfidante Ernesto Campanini: "Speriamo che questo sciame sismico si fermi. In ogni caso io sono sempre per la prudenza. Aspettiamo domani, ma ritengo che ogni decisione deva essere frutto di un accordo tra tutti coloro che siedono al tavolo".

A condizionare la decisione di oggi potrebbe essere anche quanto è avvenuto mercoledì sera a Fontebecci: durante un’assemblea nel circolo Pd, tutti i partecipanti si sono dati alla fuga non appena si sono manifestate le prime scosse di terremoto. "Un’esperienza veramente brutta", ha commentato chi era presente.