Terrecablate entra nell’Alleanza Territoriale . Carbon Neutrality

Terrecablate entra a far parte dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality, diventando uno dei partner senesi impegnati a sostenere il progetto Siena Carbon free. La società di telecomunicazioni, avendo attuato da anni una politica green in ogni suo ambito di intervento, ha avanzato la domanda per entrare a far parte del comitato fondato nel 2016 da Fondazione Mps, Provincia e Comune di Siena, Università e Regione Toscana. Per aderire all’Alleanza, Terrecablate ha assunto l’impegno di compartecipare alla realizzazione degli obiettivi previsti nello statuto.