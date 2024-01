Terrecablate e l’Artusi. Solidarietà a tavola con i giovani cuochi

Riprende "Solidarietà a tavola" il progetto benefit di Terrecablate che vedrà i giovani aspiranti cuochi dell’istituto Artusi di Chianciano impegnati, per quattro giornate, nella cucina della mensa dei poveri di San Girolamo. I 16 ragazzi dell’ultimo anno del ciclo di studi, si alterneranno una volta alla settimana ai fornelli per preparare il pranzo. Un progetto studiato proprio per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e per garantire un aiuto alla struttura che offre un servizio fondamentale alle tante persone che si trovano in difficoltà economiche.