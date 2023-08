Terre di Siena a Venezia Anteprima del Festival con il Seguso a Rubini

Mentre alla Mostra di Venezia andrà in scena un’anteprima del Terra di Siena International Film Festival, a Siena è ancora da capire se il festival, la cui ventisettesima edizione è in programma dal 26 al 30 settembre, potrà essere ospitato come sempre al cinema Pendola, per via di alcuni lavori che devono essere fatti alla struttura ma non sono ancora stati definiti. Piccoli interventi, ma che comunque rischierebbero di non essere compatibili con l’allestimento di una manifestazione di questo tipo. La direzione del festival ha chiesto chiarimenti al Comune, ma per il momento non sono ancora arrivati.

"Questo è un problema – spiega Maria Pia Corbelli, fondatrice e presidente del Terra di Siena – perché è chiaro che senza il Pendola a Siena bisognerà trovare un altro cinema per ospitare l’evento. Sarebbe davvero il colmo se il Terra di Siena si trovasse costretto a scegliere un’altra città". Per i film di oggi non basta uno schermo, del resto. Serve un’attrezzatura digitale in alta definizione. E servono spazi, posti e il resto. Tutto questo mentre mercoledì prossimo a Venezia sarà consegnato il Seguso Award, il riconoscimento del festival senese, a Sergio Rubini, protagonista del nuovo film di Antonio Pisu ‘Nina dei Lupi’, in prima mondiale alle Giornate degli Autori.

Il film sarebbe poi in programma anche a Siena, con una serata straordinaria insieme a tutto il cast, a partire dallo stesso Pisu, il regista il cui primo lungometraggio ‘Est Dittatura last minute’ fu premiato proprio a Siena. Data la situazione, il condizionale è d’obbligo. Un nodo da sciogliere rapidamente, dal momento che il 5 settembre proprio a Venezia, all’Italian Pavilion dell’hotel Excelsior, riservato agli eventi, sarà presentata ufficialmente alla stampa la ventisettesima edizione del Terra di Siena. Un’altra vetrina di prestigio dopo quella offerta alla Croisette, nel corso del festival cinematografico di Cannes, quando all’Italian Pavilion dell’hotel Barrière Le Majestic in occasione della presentazione del festival senese è stato proiettato anche il nuovo promo della manifestazione, con ampi scorci della città di Siena, culla naturale di questo evento. Quella preparata per quest’anno è poi un’edizione speciale, legata in modo particolare ai temi proprio dell’ambiente e del territorio.

Riccardo Bruni