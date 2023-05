Terra di Siena, red carpet a Cannes Pronto il cartellone del Festival

A Cannes si respira aria di Siena. Tutto pronto per martedì 23 maggio quando, con un bellissimo video che ripercorre la sua storia, all’Italian Pavilion si aprirà la presentazione della ventisettesima edizione del Terra di Siena International Film Festival. E già si annunciano i primi dettagli di un cartellone che gli organizzatori promettono denso di appuntamenti e di ospiti internazionali. Il festival si svolgerà dal 26 al 30 settembre. Tra gli eventi più attesi, in apertura al Pendola ci sarà l’intero cast del film ‘Unlucky to Love You’, di cui è protagonista l’attore statunitense Randall Paul, a inaugurare l’edizione 2023.

"In programma un ambizioso progetto in collaborazione con enti, fondazioni nazionali ed internazionali e con enti toscani – annuncia la fondatrice del Terra di Siena, Maria Pia Corbelli – con l’obiettivo di sviluppare un percorso di rete capace di massimizzare la partnership con le eccellenze del territorio. Una particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni, con la presenza di influencer che proprio a Siena presenteranno i propri corti". Nel corso della kermesse saranno poi presentati dodici film in concorso tra nazionali e internazionali e otto fuori concorso, trenta cortometraggi e quattro docufilm. E poi ci saranno le masterclass, come ogni anni tenute dai maestri del cinema nelle due sedi universitarie della città.

"Per questa edizione – afferma ancora Corbelli – oltre ai maestri del cinema ospiti del festival, per focalizzare maggiormente l’attenzione sui temi cardine della rassegna, che sono la salvaguardia dell’ambiente, il cambiamento climatico, la sostenibilità e l’innovazione, saranno presenti anche giornalisti della televisione e della carta stampata internazionale, che dialogheranno con studenti e pubblico". Proprio nella vetrina della Croisette, la prossima settimana saranno consegnati i primi riconoscimenti di questa edizione della manifestazione cinematografica senese.

A ricevere il tradizionale Seguso Award saranno, in questa occasione, l’attore Jonathan Rhys Meyers, che a settembre accompagnerà a Siena il suo nuovo film in anteprima, e il regista Luca Calvani, che con il film ‘Il cacio con le pere’ ha regalato al pubblico un vero inno alle eccellenze toscane. Il focus di questa edizione del Terra di Siena, infatti, è centrato proprio sullo stretto rapporto del cinema con il territorio toscano, e senese in particolare.

Riccardo Bruni