Terra di Siena, passerella a Cannes La presentazione all’Italian Pavillion

Da Siena alla Croisette, il festival internazionale del cinema Terra di Siena anche quest’anno sarà presentato in una vetrina di primissimo piano, nel corso del festival di Cannes. Il 23 maggio all’Italian Pavilion, una delle sedi istituzionali della kermesse francese, con una cerimonia che si aprirà alle 15 e che sarà possibile seguire anche in streaming, sarà infatti presentata l’edizione numero ventisette della rassegna cinematografica senese, in programma quest’anno dal 26 al 30 settembre. Nell’occasione, gli organizzatori annunceranno alcuni degli ospiti internazionali che arriveranno a Siena, anticipando temi e film di una kermesse ormai punto fisso per gli appassionati della settima arte.

Proprio a Cannes saranno inoltre consegnati i primi riconoscimenti di questa edizione. A ricevere il Seguso Award saranno l’attore Jonathan Rhys Meyers, che a settembre accompagnerà a Siena il suo nuovo film in anteprima, e il regista Luca Calvani, che con il film ‘Il cacio con le pere’ ha regalato al pubblico un vero inno alle eccellenze toscane. La cultura del territorio sarà infatti uno dei focus proposti per i cinque giorni di proiezioni, eventi e incontri in programma a settembre. Il legame con il territorio è del resto da sempre nel dna del Terra di Siena, che ha portato a conoscere la città, i suoi luoghi più rappresentativi e i suoi dintorni, tra borghi e colline, molti degli ospiti internazionali arrivati per gli eventi del festival, come Susan Sarandon, Colin Firth, Cate Blanchett, Luis Bacalov, Andy Garcia, Peter Greenaway e, lo scorso anno, Abel Ferrara. Ma anche tutto il cinema italiano è passato da Siena, da Nino Manfredi ad Alberto Sordi, e più di recente Leo Gullotta, Silvio Orlando, fino ai protagonisti delle stagioni cinematografiche più recenti.

"Dalla prima edizione – racconta la fondatrice, Maria Pia Corbelli – il nostro festival riportava come sottotitolo ‘Cinema dell’ambiente’, perché per noi il legame con il territorio è sempre stato centrale. Mi ricordo quando Jude Law vide per la prima volta il promo con le immagini di Siena e se ne immamorò, tanto che decise di venire da noi e lo portai in giro a conoscere la città. Mi è capitato di farlo tante altre volte, per esempio con Anthony Hopkins, che venne per la prima mondiale di un suo film e da allora ogni anno torna da queste parti". Tanti gli ospiti attesi anche per questa edizione, i cui nomi saranno rivelati a Cannes.

Riccardo Bruni