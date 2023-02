Terme, svaligiati bancomat e casseforti

Svaligiato il bancomat dell’Acqua santa e le cassaforti delle Terme di Chianciano. I ladri hanno agito durante la notte fra giovedì e venerdi ed hanno lavorato a lungo con la fiamma ossidrica rubando un bottino il cui valore non è ufficialmente definito, ma c’è chi parla di una cifra di migliaia di euro. Nel bancomat del Monte dei paschi di Siena c’era infatti il contante previsto per l’arrivo del fine settimana ed anche alcuni incassi della Terme di Chianciano. I ladri hanno agito indisturbati senza telecamere o avvisi sonori di effrazione e sono entrati prima nel parco dell’acqua santa e poi sono riusciti ad introdursi negli uffici dell’ingresso del parco termale dove si trovano il retro dell’impianto bancomat e le cassaforti degli incassi terme. Pare che con la fiamma ossidrica abbiamo lavorato per alcune ore completamente indisturbati. Si sono mossi bene all’interno degli spazi del parco e sono andati a colpo sicuro nelle stanze dietro agli ingressi del Parco principale della cittadina termale. Non sono state neanche notate macchine sospette e non ci sono segni d’effrazione nell’ingresso principale; segno che hanno deciso di non lasciare traccia o destare attenzione, saltando la recinzione che però non presenta difficoltà particolari ad essere superata e non si esclude che possano essere transitati direttamente dal Parco dei Fucoli, collegato con un sottopasso aperto con il parco Acqua Santa. Non è chiara l’esistenza di un collegamento con i fatti di Montepulciano di pochi giorni fa nei quali fu tentata una rapina sempre ad un bancomat. "Questa mattina – ha scritto sui social il primo cittadino Andrea Marchetti – ci siamo svegliati con una odiosa notizia. Un furto, seppure di media entità al nostro amato parco acqua santa, simbolo per tutta la nostra comunità cittadina. Voglio ringraziare i Carabinieri della stazione di Chianciano Terme per essersi attivati subito e per il pronto supporto che anche in questo caso garantiscono alla cittadinanza. Confidiamo nel loro lavoro perché i colpevoli siano trovati e puniti". Il bancomat è rimasto fuori servizio e nel display si giustificava il non funzionamento dello sportello con problemi di linea. Nessun problema per i correntisti della Banca Monte dei Paschi di Siena che ha una sede operativa in piazza Italia, dove risultano aperti e funzionanti due sportelli per il prelievo e per le operazioni abilitate.

Anna Duchini