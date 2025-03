Terme di Chianciano, riprendono i cicli di cura convenzionati

Dal 7 aprile le Terme di Chianciano riaprono le cure termali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; sarà possibile eseguire la propria cura termale, pagando il solo ticket di 55 euro (3,10 euro per gli esenti) per un ciclo di 12 giorni di trattamenti. Ogni ciclo include una visita medico-termale iniziale e potrà essere personalizzato in base alle esigenze del paziente.

Le cure termali convenzionate devono essere prescritte dal medico di famiglia o dallo specialista convenzionato, che riporterà su ricettario regionale la dizione corretta della cura consigliata e la relativa diagnosi; il paziente potrà chiamare o contattare via mail le Terme di Chianciano e prenotare la visita medico termale e il proprio ciclo di cura.

"Scegliere le cure termali – si annuncia – significa investire sulla propria salute in modo naturale e accessibile, prendendosi cura di sé con dolcezza ed efficacia, senza pensieri. Si tratta di un’opportunità imperdibile per migliorare il proprio benessere".

Anna Duchini