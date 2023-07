Svolta per le Terme di Chianciano. Omologa del concordato, aumento di capitale da 6 milioni

Chianciano Terme (Siena), 27 luglio 2023 - Il Tribunale di Siena ha firmato il decreto di omologa del concordato proposto dalla società Terme di Chianciano. L’annuncio arriva dalla società che porta sul tavolo un aumento di capitale di 6 milioni "indispensabile non solo per far fronte al pagamento dei debiti pregressi, ma soprattutto per attuare il piano di interventi necessari e indispensabili per la riqualificazione del vetusto complesso".

Terme Italia, sotto la guida di Massimo Caputi, ha così deciso di puntare a un prodotto turistico-termale-sanitario innovativo che faccia di Chianciano Terme un moderno hub nazionale del benessere, della prevenzione e della salute; tra gli obiettivi anche la creazione di un’Academy’ finalizzata alla formazione e all’alta qualificazione delle risorse umane . Ma la partita è più complessa perché le terme di Chianciano, che pagano un affitto all’immobiliare per gestire l’azienda, lanciano un monito proprio alla proprietà pubblica. "Elemento imprescindibile per garantire l’attuazione del piano di rilancio - si legge nel comunicato stampa - è la più che mai urgente risoluzione della questione collegata alla liquidazione della società Terme Chianciano Immobiliare, controllata dalla Regione: è oggettivo che non sia possibile avviare un piano di investimenti in presenza di un soggetto ’proprietario’ impossibilitato a potersi confrontare".

La nota si rivolge poi al governatore della Regione Eugenio Giani. "Auspichiamo fortemente che il presidente, sensibile ai temi dell’occupazione e dello sviluppo economico del territorio, colga l’occasione per far diventare il risanamento di Chianciano un ’best case’, un esempio virtuoso della interazione pubblico-privato, risolvendo in maniera definitiva i problemi dell’Immobiliare, che rischiano di bloccare il piano di rilancio". E’ una sfida che deve essere percorsa con le strutture alberghiere con l’obiettivo di "una ripartenza multisettoriale della destinazione: le associazioni di categoria devono far sentire la loro voce, come elemento propositivo e propulsivo".

A esprimere soddisfazione il deputato senese di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti e il deputato Letizia Giorgianni. "Si tratta di un passaggio fondamentale per l’economia del nostro territorio: dal quasi fallimento di una società, questa rinascita potrà rappresentare una concreta opportunità di sviluppo".