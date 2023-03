Teresa Mattei, la ragazza di Montecitorio

Teresa Mattei è stata la più giovane donna eletta all’Assemblea Costituente, la chiamavano ’la ragazza di Montecitorio’. Nel 1938, a 17 anni, venne espulsa dal liceo classico Michelangelo di Firenze e radiata da tutti gli istituti del Regno perché, dopo aver ascoltato in classe l’intervento del professor Santarelli, inviato nelle scuole a far propaganda razzista, si alzò in piedi e disse: "Io esco perché non posso assistere a queste vergogne". È stata partigiana con il nome di battaglia ’Chicchi’, molto attiva nella Resistenza e nella lotta di Liberazione. Il fratello Gianfranco fu sorpreso nel 1944 dai nazisti e portato nel carcere di via Tasso a Roma dove, per paura di tradire i compagni, si suicidò con la sua cintura. Teresa, invece, dopo aver fatto saltare in aria un convoglio carico di esplosivo nascosto in un tunnel, si rifugiò all’Università, dove il professor Eugenio Garin, amico di famiglia e suo relatore per la tesi, era riunito con altri colleghi. È sempre stata in prima fila nella lotta per la parità fra uomini e donne e per l’accesso delle donne alla magistratura. Queste due donne, più di altre, ci hanno affascinato per il loro essere delle politiche forti, che hanno combattuto per i diritti delle donne.