Tenute Piccini entra nella Elite Louge

Tra le aziende di Elite Lounge di Intesa Sanpaolo, programma che punta ad accompagnare le pmi nel consolidamento dei propri piani di sviluppo, ci sono anche le Tenute Piccini. Il parterre vede 26 aziende di tutta Italia, tre delle quali si trovano in Toscana e tra queste le Tenute Piccini, che hanno la loro sede legale a Castellina in Chianti, ma negli ultimi anni si stanno ampliando su Casole. La nuova edizione dell’Elite Lounge è organizzata dal primo gruppo bancario italiano ed Elite, l’ecosistema di Euronext che ha l’obiettivo di aiutare le imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Questo programma è giunto alla sesta edizione, accompagna le aziende in percorsi di formazione altamente qualificati e garantisce la consulenza dei più solidi e importanti partner in Italia, oltre a offrire l’opportunità di accedere a un network europeo di imprenditori top executive e investitori anche istituzionali, per facilitare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali. Il percorso formativo a cui parteciperanno prevede moduli di approfondimento trasversali su sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie. Ambiti strategici, questi, al centro anche del nuovo programma di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle aziende, ’Il tuo futuro è la nostra impresa’, che mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026. In aggiunta alle risorse finanziarie, Intesa Sanpaolo accompagna le imprese anche sul fronte dell’informazione e dell’accesso alle opportunità offerte dal Pnrr grazie a numerosi webinair e alla disponibilità della piattaforma gratuita Incent Now.

L.A.