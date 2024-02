Tentazione Italia Viva. Lista civica a rischio

Elezioni comunali a Poggibonsi: tengono banco le vicende interne a Italia Viva. Il livello provinciale del partito promuove, insieme con Azione, la lista civica che sarà presentata ufficialmente mercoledì 21 febbraio alle 18,30 nella sala conferenze di Alcide a Poggibonsi insieme con il candidato sindaco. Tutto nell’ottica della creazione di una forza che sia portavoce dei bisogni della società civile e del tessuto imprenditoriale e che corra in maniera autonoma, sulla base di quanto spiegato in sede di introduzione dell’incontro. Sull’altro versante Italia Viva Poggibonsi non prende parte alla fondazione della lista civica e prosegue invece nel percorso di avvicinamento in direzione Pd e centrosinistra, al fine di sostenere Susanna Cenni nella contesa per la carica di primo cittadino per la tornata elettorale amministrativa in programma tra quattro mesi. "Altre posizioni sono personali", ha dichiarato già nei giorni scorsi il presidente di Italia Viva Poggibonsi, Riccardo Burresi, annunciando nell’occasione di aver ricevuto il mandato dall’88 per cento degli iscritti per valutare la possibilità di una intesa nell’ambito del centrosinistra. Un cammino che va avanti secondo i piani, per quel che è dato di sapere fino a questo momento, per raggiungere l’obiettivo dell’appoggio alla candidata scelta formalmente a fine gennaio dal Pd in seguito agli esiti del percorso di partecipazione, come evidenziato a suo tempo dai vertici della stessa formazione politica. Tutto questo in previsione degli annunci anche ad opera del centrodestra di Poggibonsi e delle decisioni di Rifondazione comunista, che ha convocato una ulteriore assemblea di militanti dai cui esiti emergeranno le decisioni da esporre alla cittadinanza.

Paolo Bartalini