Tentato omicidio del vicino: condanna confermata

La Cassazione ha passato definitiva la condanna a 9 anni e 6 mesi per Luciano Catastini, 90anni, di origini pisane. L’anziano è stato ritenuto responsabile del tentato omicidio del vicino di casa nonché di detenzione illegale di armi. Il fatto avvenne nell’aprile 2020 a San Gimignano. Sia in primo grado che in appello era stata ritenuta inveritiera, si legge, la versione di Catastini – rilevano gli ermellini – "sulla base dell’assenza di tracce di sangue" sul luogo dove, a dire dell’imputato, la persona offesa lo aveva minacciato e colpito, "inducendolo a tentare di ucciderlo". "Se restano soltanto le ingiurie, oltre ai contrasti precedenti tra i due soggetti per rumori posti in essere dalla persona offesa (ma la sentenza impugnata sottolinea che i Carabinieri, intervenuti la notte precedente, non li avevano sentiti), – sottolinea la Cassazione – la condotta dell’imputato sarebbe stata così sproporzionata da qualificarla come mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento". La difesa aveva lamentato ai giudici, tra vari motivi, proprio "la mancanza della prova che la reazione di Catastini fosse del tutto sproporzionata rispetto all’atteggiamento minaccioso della parte offesa".