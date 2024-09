Tentato furto in abitazione, un arresto

Siena, 17 settembre 2024 – Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Acquaviva di Montepulciano per tentato furto in abitazione. Il fatto, si legge in una nota, è avvenuto lo scorso 12 settembre: i carabinieri hanno ricevuto una chiamata di emergenza al 112 da parte del titolare di un'azienda agricola che aveva chiesto aiuto avendo notato un'auto parcheggiata nei pressi della villa della tenuta, ritenuta sospetta. Il titolare aveva anche visto due persone che si erano allontanate in modo frettoloso e col viso coperto da passamontagna. Gli agenti hanno identificato l'auto e sono riusciti a bloccare il conducente - un 48enne residente in Umbria - complice dei ladri fuggiti a piedi.