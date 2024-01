Tentano di rubare in appartamento. Vicina di casa mette i ladri in fuga

Tentano di entrare di notte in un appartamento del centro storico a Poggibonsi, dopo aver forzato il portone principale che dà sulla strada. Una residente, che in quell’istante era sveglia, avverte i rumori sospetti sul pianerottolo e urlando allontana il malvivente, che scappa probabilmente insieme a un complice rimasto all’ingresso a fare da palo, mentre sul posto in pochi minuti arrivano i Carabinieri, allertati dalla stessa residente al primo piano, pronti a mettersi sulle tracce degli autori dell’incursione.

"Tutto è avvenuto l’altra notte. Erano da poco passate le due – racconta la donna – quando ho sentito il frastuono. Mio marito dormiva. Mi sono alzata avvicinandomi alla porta, anche perché lo sconosciuto, che a quanto pare voleva accendere la luce delle scale, ha suonato per sbaglio il campanello. Non ho aperto del tutto. Attraverso lo spioncino, mi sono accorta che stava armeggiando sulla soglia dell’appartamento di fronte, che attualmente non è abitato. Al piano di sopra del palazzo, nelle rispettive case, vivono due anziane vedove. Mi sono messa a gridare contro l’intruso: “Scendi subito, vai via!“. E lui, un giovane, almeno così mi è sembrato in quei pochi secondi, è fuggito. Le forze dell’ordine sono giunte tempestivamente. Sporgerò denuncia".

E ancora: "I propositi del ladro, per fortuna, non sono andati in porto. Ma quanta paura – continua la donna –. Anche dopo lo scampato pericolo, non ho dormito. E per di più, oltre allo spavento, anche il danno materiale all’ingresso del nostro condominio. Dobbiamo provvedere immediatamente alla riparazione della serratura, se non vogliamo esporci ancora di più ai malintenzionati".

Purtroppo questo episodio riporta di attualità a Poggibonsi i casi di furto in appartamento e dei colpi dei ’cambrioleur’, secondo l’espressione transalpina con la quale talvolta sono indicati gli scassinatori e quanti commettono reati di violazione di domicilio a carico di ignari cittadini. Sicurezza e protezione sono richieste dagli stessi residenti, che trovano in Carabinieri e Polizia il necessario sostegno per tenere alla larga i malviventi. Una intensificazione dei servizi di prevenzione, da parte delle forze dell’ordine, che nel tempo ha dato buoni risultati, anche se questa recente vicenda spiega quanto sia fondamentale non abbassare la guardia davanti a simili rischi. "Speriamo adesso di trascorrere le notti in tranquillità – conclude la donna – senza più vivere esperienze del genere, qui in centro come altrove".

Paolo Bartalini