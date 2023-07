Tenta il furto e fugge Inseguimento in centro

Movimentata vicenda l’altra notte a Poggibonsi. Non era una ripresa notturna per la realizzazione di un film d’avventura o di un poliziesco, ma la realtà. Secondo le ricostruzioni, tutto avrebbe avuto origine dal tentativo di furto di un ciclomotore nel centro storico di Poggibonsi, con tanto di inseguimento, fuga e incidente (un urto con un altro veicolo) provocato dallo stesso protagonista dell’episodio che poi ha abbandonato il mezzo rubato ed è scappato a piedi. Cercando di far perdere le tracce presumibilmente fra le traverse di via Pisana.

Episodi in rapida sequenza, cominciati da una delle strade intorno alla via Maestra a Poggibonsi e terminati dopo qualche centinaio di metri, proprio all’inizio di via Pisana, quasi all’altezza dell’ex ospedale Pietro Burresi (oggi Accabì). Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per le necessarie valutazioni del particolare caso: qualcuno, forse svegliato dal trambusto e dai rumori in strada tra il centro storico e la vicina via XX Settembre, si è rivolto al numero dell’emergenza. A quel punto gli agenti del Commissariato di Poggibonsi hanno raggiunto l’area divenuta teatro del fatto, che si è verificato all’incirca alle 2,30.

In corso adesso gli accertamenti per risalire al responsabile di questa rocambolesca peripezia notturna, frutto di sequenze alquanto animate nel cuore della città e nelle vie limitrofe. Una scena dalle sembianze di un film, dalla trama suddivisa in più parti: dal furto alla fuga, dall’incidente a un’altra corsa, stavolta da sprinter, sempre ad opera del medesimo protagonista della bravata.

Pa. Bart.