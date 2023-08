Tenta di rubare in un'auto a Torrita: preso 41enne

Nei pressi di un parcheggio gli agenti notavano un uomo di carnagione olivastra armeggiare sulla portiera di un’auto parcheggiata. Viste le divise lasciava cadere a terra un oggetto metallico per poi allontanarsi precipitosamente verso via Pievaiola, a Perugia. Da lì a poco veniva fermato dall’equipaggio della Volante. Si trattava di un tunisino, classe 1982, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. In particolar modo è risultato che l’uomo lo scorso maggio era statod enunciato per fatti analoghi, mentre, nel mese di marzo, per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

L’approfondimento del controllo a carico del 41enne ha fatto emergere che quest’ultimo fosse sottoposto all’obbligo di dimora presso il comune di Torrita di Siena. L’accertamento condotto sull’auto su cui stava armeggiando l’uomo ha permesso di verificare che il finestrino dello sportello risultava per metà aperto, grazie a un’azione di forza condotta manualmente dall’uomo, il quale lasciava sul vetro in questione le proprie impronte delle dita e delle mani. Inoltre, gli agenti hanno accertato che l’oggetto lasciato cadere dall’uomo era un grimaldello artigianale. Il 41enne è stato arrestato epr tentato furto aggravato.