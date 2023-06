Tenta di rapinare quattro minorenni Via la catenina, poi lo schiaffeggia

Ha rapinato un gruppo di amici. Giovanissimi. Minorenni, secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine. Una bravata compiuta a Colle Val d’Elsa, nella zona di via di Spugna, il 25 maggio scorso intorno alle 21, da un 23enne tunisino che è stato poi arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. Ieri c’è stata la convalida da parte del gip Ilaria Cornetti che ha disposto l’obbligo di firma per il giovane, difeso dall’avvocato Alessandro Betti. Poi è stato scarcerato. Il pm voleva invece la custodia in cella.

Potrebbe aver agito sotto l’effetto dell’alcol, il 23enne. Prendendo di mira, una volta sceso dall’auto, alcuni giovani che stavano giocando a carte. Ha cominciato a strappare loro gli oggetti che apparivano di valore. Ad uno dei quattro ha tirato via dal collo una collana che sembrava d’oro, in realtà si trattava di bigiotteria. Prendendolo inoltre a schiaffi. C’era stato però anche chi si era opposto: uno dei malcapitati, afferrato tra l’altro per il collo, si era visto sfilare gli occhiali ma la vittima aveva reagito, allontanando il tunisino e riconquistando gli occhiali. Il 23enne sembrava fuori controllo, visto che aveva afferrato con violenza dal collo di uno dei quattro sempre la catenina, prendendola però solo in parte. Poi lo aveva colpito l’orologio al polso di un altro giovane. Aveva iniziato a tirarlo forte per vedere se si apriva a magari riusciva a sfilarlo ma non era stato così. La bravata, come detto, si era conclusa con l’arrivo dei carabinieri e l’arresto.

La.Valde.