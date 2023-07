Tenta di entrare in Piazza con l’auto Denunciato uomo positivo all’alcol test

di Laura Valdesi

E’ successo ancora. Un’auto ha cercato di entrare in Piazza senza pensare minimamente che c’era il tufo. Per di più inzuppato e dunque ancora più da tutelare per vedere di correre il Palio domani. In più esiste un bel divieto da rispettare. Qualche anno fa una macchina era riuscita sul serio a correre sul tufo, adesso l’utilitaria rosso fuoco è stata bloccata in tempo dalla Polizia municipale. Che ha poi multato e denunciato alla procura il conducente, peraltro trovato con un tasso alcolemico sei volte superiore al consentito.

Il tentativo di entrare in Piazza dal Casato ieri intorno alle 16. Al volante della vettura un uomo che, si è poi saputo, aveva doppia cittadinanza. Ha provato ad andare nella Conchiglia, peraltro in un momento nel quale il tufo era completamente inzuppato e parzialmente dilavato dal temporale. Non solo avrebbe infranto un divieto, la terra sarebbe rimasta ’segnata’ complicando la vita agli operai che devono rimetterla a posto. Sono intervenuti subito i vigili urbani mettendo, come mostra la foto, nastro bianco e rosso attaccato allo steccato per sbarrare l’accesso. Il conducente intanto è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato con un tasso alcolemico sei volte superiore al consentito. Così gli è stata ritirata la patente e sequestrata la Fiat Panda. Visto che l’uomo non aveva i documenti necessari alla circolazione è stato denunciato alla procura.

Quasi in contemporanea in Tangenziale, tra l’uscita Acquacalda e Siena nord, un incidente ha creato disagi alla circolazione. Coinvolti un mezzo pesante e due macchine, 4 i feriti lievi – un uomo di 30 anni e due donne di 32 e 29, più un minore – portati alle Scotte dalla Pubblica assistenza, i pompieri e i carabinieri.