Tensioni tra vicine di casa: una condanna

Una querelle che va avanti da dodici anni. Discussioni, liti, persino denunce incrociate. Sembra una storia da film in bianco e nero se non fosse che nel capo di imputazione che riguarda due donne sotto processo c’è di mezzo anche un modernissimo cellulare. Che sarebbe stato strappato di mano alla signora, costituita parte civile attraverso l’avvocato Salvatore Calamita di Torre Annunziata, e gettato via. Perché stava facendo un filmato durante una discussione con la vicina di casa ed un’altra donna. Oggetto del contendere dei vasi ma, sullo sfondo appunto, tensioni che vanno avanti ormai da anni in un paese alle porte di Siena. Le due donne, assistite dall’avvocato Monica Barbafiera, erano accusate a vario titolo di rapina (per aver tolto di mano e lanciato via il telefonino) e lesioni. Ma il pm Nicola Marini ha chiesto al collegio Spina di riqualificare il reato in violenza privata, con la condanna ad un anno. C’è voluta un’ora per formulare la sentenza. Accolta la tesi dell’accusa, il collegio ha stabilito una pena di 4 mesi per violenza privata nei confronti di una donna che quel giorno si trovava dall’amica, vicina di casa della parte civile. E’ scattata l’assoluzione per le lesioni perché il fatto non sussiste. Condannata al risarcimento dei danni di 1000 euro e al pagamento delle spese processuali. Poiché vista la pena inflitta poteva essere sostituita con una alternativa, l’imputata ha chiesto di poter effettuare lavori di pubblica utilità.