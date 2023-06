Temporale e grandine Poggibonsi allagata

Per un’ora, tra le 17 e le 18, Poggibonsi ha rivissuto lo scenario del 22 maggio. Temporale e grandine: a distanza di appena una decina di giorni, alcune zone della città si sono ritrovate ancora sott’acqua per l’improvviso effetto-maltempo che ha ridotto per esempio a un torrente alcuni punti di un itinerario assai transitato come via Borgaccio e che ha sommerso di nuovo il parcheggio di Salceto. Una superficie, quest’ultima, sulla quale si affacciano attività commerciali e studi specialistici. L’ubicazione è al di sotto della sede stradale principale e la zona, poco distante tra l’altro dall’alveo dello Staggia, rimane costantemente prigioniera di allagamenti in caso di precipitazioni più rilevanti. Nel bilancio di un pomeriggio di superlavoro ad opera degli addetti, anche la caduta di un albero in prossimità dell’ingresso dell’Autopalio in direzione Siena, sempre a Salceto. Un fatto che ha determinato la temporanea chiusura della rampa (poi riaperta regolarmente) per consentire gli interventi di rimozione e per liberare il tratto dell’arteria interessato. Sul posto l’arrivo della Polizia e di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi. Chiamate ai centralini dei pompieri a Campostaggia sono giunte anche per rilevare delle criticità agli impianti sportivi del Bernino, in particolare in spogliatoi delle strutture. Dopo le 18 le precipitazioni sono terminate, la pioggia è gradualmente cessata, ma i problemi sono rimasti attuali in certe aree a rischio. Come via Cesare Andreuccetti, al solito al centro dei disagi: anche ieri la strada ha subìto una interruzione. Ostacoli alla viabilità, valutati con cura dalle forze dell’ordine, ancora sull’Autopalio per via di accumuli di melma dovuti proprio agli eventi atmosferici.

Paolo Bartalini