Tempi serrati, demolizioni entro l’anno "Ora la variante in vista dell’esproprio"

"La firma di oggi rappresenta un passo fondamentale per proseguire e portare avanti quello che è un progetto condiviso con tutte le istituzioni e con attenzione anche all’impatto paesaggistico" inizia così la presentazione del masterplan e dell’accordo interistituzionale in questione il direttore generale Antonio Barretta. "Nella stesura del masterplan abbiamo infatti avviato un processo di condivisione e discussione tra i vari soggetti coinvolti e, successivamente, abbiamo illustrato nuovamente a tutti il progetto, con la consapevolezza che si tratta di uno strumento dinamico e flessibile, in continua evoluzione. Pertanto dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico, con cadenza annuale, in relazione anche allo stato di attuazione degli interventi previsti e all’evoluzione dei relativi finanziamenti". Il direttore delle Scotte conferma l’adozione del masterplan, ‘bussola’ dei lavori e strumento di monitoraggio degli stessi; e annuncia la copertura finanziaria dei primi due interventi: 50 milioni di euro per il lotto volano e 13 milioni per l’edificazione del nuovo magazzino: "Entro l’anno vedremo le gru e inizieranno le demolizioni ; entro aprile confidiamo nell’approvazione della variane urbanistica, grazie al Comune, propedeutica all’esproprio delle terre private".