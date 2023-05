Tempi di attesa, ecco i nuovi dati Già 1911 prime visite da recuperare

di Laura Valdesi

SIENA

Siamo ancora lontani dal recupero di visite, accertamenti e interventi bloccati o comunque rallentati dalla pandemia. La Regione ha chiesto però alle Aziende sanitarie un passo avanti ulteriore per riuscire a riassorbire le attese "prevedendo l’integrazione fra attività istituzionale, aggiuntiva e acquisto di prestazioni esterne al servizio sanitario regionale, nonché la possibilità di incrementare il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna". Il policlinico ha recepito le indicazioni approvando un Piano per il miglioramento delle liste di attesa che aggiorna quanto di buono è già stato fatto nel 2022 e va oltre. Azione che verrà monitorata con aggiornamento mensile per l’attività chirurgica e ogni 15 giorni per quella ambulatoriale in modo da rilevare le criticità e le misure poste in essere per il recupero. Le azioni di miglioramento, si legge nel Piano, si declinano su due livelli operativi, da un lato organizzativo, dall’altro con l’aumento dei volumi in attività aggiuntiva.

Già nel 2022 l’Azienda ospedaliera universitaria ha lavorato per incidere sulle attese. Le prime visite effettuate sono state di poco inferiori al 2019. La percentuale di prenotate su quelle prescritte è passata dal 64,5% del 2021 al 68,7% del 2022. E le prestazioni complessive per le prime visite specialistiche sono state 147.321 l’anno scorso, in crescita del 13%. Sul fronte diagnostica per immagini ci si è attestati a 183.068 rispetto alle 167.770 del 2021 (+9,1%). E ancora: la percentuale di prime visite specialistiche che hanno rispettato i tempi di attesa regionali nel 2022 è stata pari all’88% mentre nel caso degli esami di diagnostica che hanno rispettato gli standard toscani siamo all’86%.

Interessante scorrere i dati del 2023 relativi a gennaio-febbraio per gli interventi chirurgici di classe A e al primo trimestre per visite specialistiche e accertamenti diagnostici individuati dalla Regione nel 2019. "Le prestazioni ambulatoriali da recuperare – si osserva nel Piano – da gennaio a marzo risultano essere 1911 prime visite e 2215 prestazioni diagnostiche con un rispetto dei tempi di attesa pari all’84,5% per le une e all’85,8% per le altre. Le maggiori criticità si riscontrano per la prima visita cardiologica, la visita ortopedica, otorinolaringoiatrica e urologica. Riguardo invece alle prestazioni diagnostiche risultano essere quelle collegate all’area cardiovascolare, la gastroscopia e la colonscopia. Gli interventi chirurgici che sono andati oltre i 30 giorni previsti per la classe di priorità A nei primi mesi dell’anno 2023 sono stati 92 con un rispetto dei tempi di attesa complessivo del 66,7%".

Per recuperare prime visite e prestazioni diagnostiche del 2023 il policlinico stima la necessità di un aumento dell’offerta di 621 nel caso delle une e di 1100 per le seconde, sempre a settimana. Nel periodo maggio-dicembre si calcola quindi un fabbisogno complessivo di circa 24mila prime visite e 41mila prestazioni diagnostiche pari a 32.500 ore aggiuntive di attività ambulatoriale. Relativamente al percorso chirurgico continuerà la pianificazione delle sale operatorie per massimizzare l’impiego delle risorse presenti ottimizzando gli spazi cosa che ha già consentito un aumento di circa 900 ore di sala.