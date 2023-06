Tempesta vuole essere in Piazza "Io nel Drago? Sceglie il capitano"

"Se Alberto da grande seguirà le mie orme? Direi che al momento è più propenso a fare il fantino-trattorista", scherza Andrea Coghe detto Tempesta mentre si sente il figlio che gioca in sottofondo.

Una stagione in cui Coghe ha mantenuto il profilo basso.

"Non sono cambiato di una virgola, ho continuato a lavorare e ad allenarmi come ho sempre fatto, ogni anno. Semmai c’è da dire che ho rinnovato il parco cavalli per cui sono da ripreparare e formare per affrontare la provincia. Per il protocollo non avevo grosso materiale".

Per l’ippodromo c’è il fenomeno Brughel che abbiamo visto trionfare alle Fornaci.

"Ricorrerà a Follonica".

Hai montato poi i cavalli di Rocco Betti, dopo il suo infortunio a Bomarzo. Continuerai?

"Trikke è ancora qui a casa da me. Rocco sta aspettando di capire se sarà al top per fare prove di notte e Tratta, in quel caso come da accordi li monterà lui".

Mancano gli appuntamenti in provincia per farsi vedere: l’hai sempre ripetuto.

"I giovani attuali non hanno minori capacità di quelli di 15 anni fa ma solo meno occasioni di dimostrare quanto valgono. Il ragazzo che iniziava da zero ci metteva 3-4 anni per diventare maturo con buone doti ed esperienza. Era più semplice, ora servono tempi lunghi".

Ingaggi sicuri per adesso?

"Sono ad Asti".

E a Siena il 2 luglio Tempesta sarà al canape?

"Speriamo di sì".

Il capitano del Drago dopo l’estrazione a sorte ha fatto il tuo nome fra le possibili monte.

"Se l’ha detto il capitano, è lui che sceglie".

Altre possibilità oltre a Camporegio?

"Aspetto il 29, i rapporti ci sono. Alcuni vecchi che sono proseguiti, altri nuovi venuti fuori, altri che si erano raffreddati e sono tornati come dovevano essere. E qualche Contrada non l’ho mai vista".

Lotto con le punte per attrarre il big oppure livellato?

"Una scelta che dipende dai dirigenti, mi basta montarne uno".

Si parlava anche di Tempesta e della Torre.

"E’ una delle dieci che corrono".

Il mossiere Ambrosione va bene?

"Certo, non ha bisogno della mia pubblicità".

Si parla di uno schieramento al canape 8-2: qualcuno si può infilare e cambiare le carte?

"Anche questa non è una cosa che dipende da me. So solo che se sarò a cavallo penserò a rispettare i colori del giubbetto. E’ un problema che non mi pongo. Quest’anno sono ripartito dal basso, risalendo la china. Strategie e retropensieri li ho messi da parte".

C’è un bel lotto di cavalli.

"Diversi soggetti interessanti, vedo tutti i presupposti per evitare errori commessi in passato nella scelta dei dieci".

Il maltempo condiziona l’allenamento?

"No, ma sono stato costretto come penso anche gli altri a cambiare giro per via del fango".

Quanto è stata importante tua moglie Camilla in questi mesi?

"Come nei precedenti 16 anni. Mi ha sempre sopportato e supportato in tutto. Siamo rodati".

La frase di una dirigenza che ti ha fatto piacere.

"Tanti gli attestati di stima ricevuti, fanno piacere. Una in particolare non c’è, però, come mi ha detto un capitano, sono io l’artefice del mio destino".

Laura Valdesi