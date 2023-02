Temperature a picco: sfiorati i -12

Le temperature sono già scese a picco ma farà ancora più freddo. "Il vento potrebbe calare e ciò fa sì che scendano ancora di più i valori minimi nella vallate dell’interno", spiegano i previsori di ’MeteoSiena24’. In tutta la Toscana, provincia di Siena compresa, oggi diminuiranno ulteriormente le temperature "su valori che faranno fatica ad andare sopra i 6°-7°", chiariscono ancora gli esperti. Ma già dalla prossima settimana si tornerà a valori decisamente più miti. E dunque non propriamente adeguati alla stagione.

La morsa del gelo si è fatta sentire ovviamente sull’Amiata dove si è passati sulla Vetta da -10,8° a -11,5°. Ma anche ad Abbadia San Salvatore dove la colonnina è scesa da -5,2° addirittura a 7 gradi sotto zero. In controtendenza invece Siena che nella stazione Galilei ieri registrava +0,7° a fronte dei -0,5° delle 24 ore precedenti. Lo stesso è accaduto in Valdichiana: a Montepulciano la stazione di rilevazione locale si era fermata a -5,4° rispetto a -4,5°. Segno negativo anche a Monteroni e a Scorgiano – rispettivamente -4,2° e -5° –, come pure a Poggibonsi dove la temperatura ha raggiunto i 5,1 gradi sotto zero. Che a Sant’Andrea a Montecchio erano addirittura -5,9°, a San Piero in Barca -3,1°, a San Rocco a Pilli -1.2°, di poco inferiore ai -1,8° di Pian di Feccia. Da brividi la minima registrata in località Le Corneta, nel comune di Sovicille: -6,3°.

La.Valde.