Teleriscaldamento. Radicondoli è pronta

Il conto alla rovescia volge al termine: l’8 novembre l’intera rete di teleriscaldamento di Radicondoli e della sua frazione Belforte sarà completata e pronta a entrare in funzione per l’arrivo del freddo.

"E c’è di più – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini – In questa gigantesca operazione da 13 milioni di euro, infatti, stiamo preparando anche importanti interventi di riqualificazione urbanistica: la completa asfaltatura di tutte le strade interessate dai lavori del teleriscaldamento, compresa la strada di accesso a Belforte, e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica con nuove luci a led e nuovi corpi illuminanti per tutte le vie interessate dai lavori. Interventi che si aggiungono a quelli già realizzati sui sottoservizi, in accordo con Asa e Enel Distribuzione: in particolare, il rifacimento totale dell’acquedotto in via Guido Rossa e per le vie interessate dai lavori a Belforte, oltre a quello parziale della fognatura, la predisposizione per l’interramento e la riqualificazione della media tensione dell’Enel e, infine, la predisposizione di un ’tritubo’ nelle vie interessate dal teleriscaldamento per l’estensione dell’impianto di fibra ottica già presente. A conclusione dell’appalto sarà portata a termine anche la regimazione delle acque via Guido Rossa".

E’ in arrivo, infine, anche un bando per aiutare chi vuole allacciarsi al teleriscaldamento ed ha bisogno di un finanziamento per sostenere la spesa: l’amministrazione comunale ha pensato a uno strumento che renda più sostenibile l’accesso al credito per i residenti, anche delle case sparse.