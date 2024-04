Teleriscaldamento: la gara

Presto al via la gara per il lotto 2.1 del teleriscaldamento, a maggio 2024. Vanno avanti dunque i lavori per la grande opera che coinvolge Radicondoli, la periferia del paese e Belforte. E che con sé porta lavori di miglioramento stradale, illuminazione pubblica e, chiaramente, l’opportunità di allacciarsi alla rete di teleriscaldamento e risparmiare fino al 56% del costo complessivo. "Si continua a lavorare - fa notare il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini – In primis abbiamo risolto i problemi che abbiamo ereditato e che vedevano l’urgenza di completare l’opera e restituire a Radicondoli, al suo centro, vivibilità e percorribilità delle strade, oltre che l’immagine che gli deve essere propria. Questo è successo già nel 2019. I lavori erano fermi, sono ripartiti e siamo riusciti a farli finire. Ora sono già completati anche i lavori del lotto 2.2. E presto ci sarà la gara per il lotto 2.1. A tutto questo si aggiungono gli affidamenti per il rinnovo dell’illuminazione e il recupero della pavimentazione di via della Costa".

La