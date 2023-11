Telepass: una sola carriera, l’esordio di Salasso

C’è ancora la poesia di qualche anno fa davanti alla sorte che ti assegna un cavallo? Ricordiamo Telepass, cavallo dal nome davvero originale e qualcuno suggerirebbe anche troppo, classe 1988, ha avuto una sola esperienza in piazza, ma sicuramente soprattutto i giraffini lo ricorderanno perché andò a loro in sorte per la carriera del 2 luglio 1995. una femmina che non ha inciso più di tanto nella storia paliesca. Di proprietà di Sergio Laghi, ecco che Telepass arriva nella Giraffa dove viene affidata ad un giovane Alberto Riccieri detto Salasso. Sono gli anni dell’acceso duello fra Cianchino ed Il Pesse, i dominatori dell’epoca, e di cavalli come Quarnero, La Fanfara e Oriolo, con quest’ultimo che poi vincerà per i colori dell’Onda. La posizione di Telepass alla mossa non è male, quarto posto, ma viene subito coperta da avversari sicuramente più potenti. E piano piano va a sparire dai protagonisti, con la lotta fra Onda e Pantera, ma con il rione di Malborghetto che tiene la testa con assoluta padronanza, vincendo il cencio di Giovanni Ticci. Poco da ricordare, se non il fatto che con Telepass ha esordito Alberto Riccieri detto Salasso, che oggi può vantare una carriera con ben ventitre presenze e tre vittorie.

Massimo Biliorsi