Telefoni muti ma bollette puntuali. Adesso i cittadini alzano la voce

Molino d’Elsa (Casole) Il telefono di casa "non squilla dal 13 novembre e addirittura è stato muto da sei mesi e quando ritorna a farsi sentire la linea ricade nell’oblio. Nel silenzio. Oppure a singhiozzo, un giorno si e l’altro no. Le bollette invece sono puntuali come orologi svizzeri". E’ la voce risentita degli abbonati della Tim una quindicina di famiglie del piccolo borgo del Molino d’Elsa di Pievescola frazione nel comune di Casole d’Elsa. Con le proteste cadute nel vuoto. Purtroppo. Restano a braccia alzate quasi rassegnati con il tentativo di segnalare il disagio in redazione a La Nazione. Sperando che la voce del giornale sia ascoltata più delle nostre parole. Insomma che qualcuno si muova aspettando la ‘provvidenza’. Un’odissea infinita che continua da anni. Lo ripetono ad alta voce ogni giorno dal Molino d’Elsa al servizio guasti della Tim. Dall’altra parte solo promesse di trovare soluzioni. Che non ci sono state. Ma c’è dell’altro i residenti del Molino d’Elsa stanchi di farsi rispondere allo stesso modo dalla Tim si sono rivolti anche al sindaco di Casole che ha fatto i suoi passi, ma il telefono di alcuni abbonati del Molin dell’Elsa è ancora muto.

Romano Francardelli