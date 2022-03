Il giorno di Tedx, 16 lezioni sul nuovo mondo

Colle Val d’Elsa, 16 marzo 2022 - Oggi è il giorno di Tedx Colle di Val d’Elsa. Sul palco del Teatro del Popolo si alternano 16 speaker con interventi uniti da un unico filo conduttore, ’ombre’. Da una realtà come quella di Colle un grande evento organizzato da giovani valdelsani che conoscono la comunità e con questo ambizioso progetto vogliono renderla grande.

Leggi anche: Chi salirà sul palco

Parafrasando Tabucchi, un luogo non è mai "solo un luogo", ma è fatto da persone e sono coloro a renderlo grande. "Dalle piccole comunità possono nascere grandi cose – lo afferma a La Nazione anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, uno degli ospiti del Tedx – in termini evangelici mi verrebbe da dire che da un piccolo paese come Nazareth è venuta la salvezza per l’umanità. La storia del nostro territorio è emblematica, in un piccolo centro come questo ci sono segni evidenti della storia, ma anche ricchezze culturali ed artistiche. Colle ha una sua storia legata a grandi momenti del passato e dell’oggi. Anche dai piccoli luoghi possono nascere grandi intuizioni e grandi testimonianze. Colle è un esempio di accoglienza e ospitalità".

Il Cardinale nel suo intervento parlerà di sovrastrutture che indirizzano e modellano le nostre scelte ed i nostri pensieri. "Farò un excursus da quando è stata coniata la parola sovrastruttura, con riferimento anche al condizionamento – continua l’Arcivescovo Lojudice – spesso quando si parla di ciò si ha un’accezione negativa, ma tutti siamo coinvolti dalle vicende nelle quali siamo nati. A noi sta gestire, mettere in ordine ed elaborarle. È il nostro cammino di maturazione come esseri umani. Chi sono, da dove vengo, dove vado sono le domande che tutti noi ci facciamo: dobbiamo sapere comprendere il nostro mondo interiore, aprendo una riflessione su noi stessi alla luce della realtà nella quale viviamo. Più attenta e più compiuta è questa elaborazione e più avremo una condizione che ci permetterà di affrontare la vita in un modo migliore. Un discorso a parte merita l’esperienza di Fede. A mio giudizio non può essere considerata un condizionamento o una sovrastruttura come le altre: tutta la storia ci conferma che l’essere umano si pone la domanda religiosa sul perché. Oggi a maggior ragione".

Lo stellatissimo chef Gaetano Trovato, è un altro degli ospiti del Tedx ed è in costruzione il suo nuovo ristorante a Colle, una decisione in continuità nel fare grandi cose in quella che è la sua casa da sempre. "Sono orgoglioso – afferma Trovato – di presentare il nuovo Arnolfo; dopo 40 anni di attività questo progetto, nel cassetto da qualche anno, è venuto fuori e si è potuto realizzare in un piccolo contesto come Colle.

È chiaro che la visibilità è inferiore rispetto alle grandi città, ma proprio per questo le piccole realtà devono portare avanti un’arma vincente e che funzioni nel contesto internazionale. La scelta di rimanere su Colle è dettata dal fatto che è nel cuore della Toscana, ma anche nel mio. Sono molto felice, voglio divulgare questo progetto dedicato alle nuove generazioni".

Internazionalità che ha come base di partenza quella realtà citata anche nel XIII canto del Purgatorio, quella Colle nella quale la grande storia si è fermata per lasciare una traccia indelebile. "Sono felice di partecipare a questo evento – continua Trovato –, è sempre emozionante e quando ci si emoziona si trasmette emozioni. Serve presenza sul territorio; io mi sarei potuto spostare, ho avuto delle opportunità. Non ho voluto coglierle perché sono molto legato a Colle ed al nome dell’architetto Arnolfo Di Cambio. Noi produciamo un’architettura che si consuma giorno dopo giorno. I progetti devono andare avanti in questo modo".

Lodovico Andreucci