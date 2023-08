Ted-eXtra, intervista allo studente laureatosi sul Metaverso

Si parla di Metaverso e di come può migliorare la vita. Oggi alle 19 nello spazio di Bottega Roots, alla Casa del Popolo di Colle, in seno alla rassegna Ted-eXtra Lodovico Andreucci e Daniele Tozzi intervistano Edoardo Di Pietro sul tema ’Future Works – opportunità e sfide’. Di Pietro si è da poco laureato all’Università di Torino e afferma: "L’obiettivo dovrebbe essere introdurre questa tecnologia nella società". Lo studente colligiano per primo nella storia ha discusso la tesi di laurea proprio nel Metaverso, che è un’ipotetica iterazione di internet come unico mondo virtuale universale e immersivo, facilitato dall’uso di visori per la realtà virtuale e la realtà aumentata. Di Pietro ha provato a spiegare il Metaverso analizzando cosa sia, come se dovesse spiegarlo a chi non ne sa nulla. Una indagine sulla forma più efficace per i prossimi anni e le implicazioni nel futuro.

Fabrizio Calabrese