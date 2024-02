Tecnologia ok ma non dimentichiamo carta e penna

Ormai esistono siti che aiutano a fare schemi, mappe e riassunti. Tuttavia, c’è chi ricorda meglio scrivendo. Ci sono ragazzi che preferiscono i metodi classici e probabilmente… è questa la strada migliore. Innanzitutto, questi nuovi metodi si trasformano in tentazioni continue, soprattutto per gli studenti che non hanno molta voglia di studiare, ma anche per gli altri, che alla fine si distraggono comunque. Ne abbiamo ascoltati alcuni. Leonardo (terza media), ha dichiarato: "I metodi nuovi possono essere utili solo se soddisfano a pieno il bisogno di imparare degli studenti". Queste parole riprendono in un qualche modo le parole di Carolina (liceo classico): "Io non le uso, perché secondo me sono utili solo per alcuni studenti". Secondariamente, anche se i metodi vecchi richiedono assolutamente più tempo, la loro efficacia è maggiore. Curare i tuoi lavori con pennarelli e penne aiuta a memorizzare, perchè rimane impresso il colore con cui hai scritto quell’informazione, cosa che sul computer è molto più complicata da fare, quindi…fatelo a mano. Infine, stare sempre appiccicati agli schermi può portare a problemi di vista e a fine giornata puoi essere moscio e molto stanco. C’è chi, invece, è decisamente a favore. Ivan (quinta elementare) è uno di questi: "Io uso spesso delle app per studiare meglio: secondo me leggendo ed evidenziando non si riesce a memorizzare bene, soprattutto su testi lunghi e complicati". Concludendo, le “vecchie” tecniche saranno pure più lunghe e faticose, ma sono più efficienti ed efficaci.