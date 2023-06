Tecnici al lavoro a Siena dopo la scossa di terremoto, tutto ok per il Palio

La terra trema. E scattano subito i controlli nella città vestita a festa che oggi vive uno dei momenti più intensi, quello dell’assegnazione dei cavalli alle Contrade. La macchina del Comune si mette in moto ed i tecnici, guidati dall’ingegner Paolo Ceccotti, iniziano il giro di Piazza mentre i turisti continuano a mangiare ai tavoli dei ristoranti. Nessun allarme ma ogni meccanismo della Festa deve essere perfettamente oleato. Così si controllano immediatamente i palchi messi da Palazzo Pubblico. Massimo scrupolo, la scossa non è certo stata tale –magnitudo 3.7° con epicentro a Poggibonsi – da scatenare l’inferno di qualche mese fa quando i senesi uscirono in strada. Si prosegue con il palco dei capitani salendo su per verificare la struttura, osservata prima dal basso. Qualcuno si avvicina per capire se è tutto a posto visto che è Palio. Vengono passati in rassegna gli altri palchi ma, poco prima delle 14, i tecnici arrivano a quello dei priori al Chiasso Largo (nella foto). Si butta giù la scaletta, alcuni salgono per le verifiche, anche in questo caso svolte sia dall’alto che dal basso. Ma basta che i tecnici si distraggano un attimo per confrontarsi fra loro ed ecco alcuni turisti che ne approfittano per salire le scale che portano al palco. Venendo però immediatamente fatti scendere. La scossa che ha ricordato i giorni dello ’sciame’ sismico di alcuni mesi fa non ha causato alcun danno. Per massimo scrupolo i tecnici puntano anche sui materassoni a San Martino, infilandosi sul retro per controllarne la stabilità. Tutto ok. La task force rientra a Palazzo Pubblico mentre pompieri e polizia municipale si occupano delle tante piccole segnalazioni in città.

La.Valde.