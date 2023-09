Teatro Riflesso C’è l’Open Week

Una settimana di lezioni di teatro di prova gratuite aperte a tutti e che spaziano tra le varie discipline del palcoscenico. Prende il via la ’Open week’ dell’associazione culturale valdelsana Teatro Riflesso che dall’11 al 18 settembre aprirà le proprie porte a tutti coloro che desiderano affacciarsi al mondo del teatro e sperimentare i corsi dell’anno 2023-2024. Le classi di prova gratuite si terranno nelle differenti sedi dell’Associazione: Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Barberino Val d’Elsa, Pancole, Marcialla, San Donato in Poggio e Montespertoli. Le singole Open class spazieranno dalla propedeutica teatrale (rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni) ai corsi di teatro per bambini, per ragazzi e per adulti. Dai corsi d’improvvisazione alle lezioni di scrittura creativa.

Fabrizio Calabrese