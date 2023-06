Teatro Riabilitazione e solidarietà in scena

Una tappa del percorso riabilitativo nel segno della solidarietà. È questo, in estrema sintesi, il senso della rappresentazione teatrale tenutasi sera al Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore. L’evento, che fa parte di un percorso di recupero di persone con patologie psichiatriche, è sfociato in un atto di solidarietà: i proventi della iniziativa (il teatro era al completo) sono andati alla Misericordia di Abbadia San Salvatore che deve fronteggiare i costi degli indispensabili servizi di urgenza ed emergenza, con contributi pubblici non sufficienti.

A organizzare l’iniziativa, "risultato di un percorso laboratoriale" sono state le strutture de I Prati e di Casa Verrusio. Entrambe sono ad Abbadia San Salvatore. Le due strutture accolgono persone con patologie psichiatriche.

"Il laboratorio teatrale fa parte – scrivono gli organizzatori – delle attività riabilitative che hanno come principale obiettivo il reinserimento sociale. Il progetto, che portiamo avanti dal 2018, quest’anno si è incentrato sulla tematica delle emozioni. L’attività è stata programmata settimanalmente ed è durata un anno. Inizialmente ognuno dei protagonisti ha potuto esprimersi attraverso esercizi di teatro creativo, raccontarsi ed entrare in contatto con parti di sé, talvolta sconosciute. Il percorso è proseguito con un approfondimento delle emozioni primarie, che sono state la tematica principale dello spettacolo presentato dal gruppo A Parole Mie diretto dal regista Luca Visconti". Grande successo e anche un buon contributo per la Misericordia.

Massimo Cherubini