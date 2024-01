Teatro Poliziano ristrutturato, stasera si alza il sipario. La nuova stagione debutta con l’adattamento di ’1984’

Un Teatro Poliziano rinnovato, più efficiente dal punto di vista energetico, con una nuova illuminazione e foyer e boccascena restaurati, è pronto ad accogliere il pubblico per la nuova stagione teatrale che prenderà il via questa sera con ’1984’, il nuovo adattamento teatrale del capolavoro letterario di George Orwell, con Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri. "Questi lavori di restauro ed efficientamento energetico si sommano a una prima parte di interventi realizzati negli scorsi anni per l’adeguamento alle normative antincendio del Teatro", commenta il sindaco Michele Angiolini. "Grazie al coordinamento tra Comuna, Fondazione e le maestranze siamo riusciti a rispettare la programmazione della stagione teatrale che ci eravamo dati", aggiunge Sonia Mazzini, presidente della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.