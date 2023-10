Teatro Poliziano, la nuova stagione. Il primo spettacolo sarà ’1984’

Arriva la nuova stagione sul palco del Poliziano. Tanti i nomi in arrivo a Montepulciano, per una rassegna di primo piano che da gennaio andrà in scena in un teatro rinnovato dagli interventi di restauro (zona interna di accesso, pavimentazioni dell’atrio e del foyer, tinteggiature e intonaci) ed efficientamento energetico (infissi, impianto termico, sostituzione dell’illuminazione con luci led, ammodernamento del sistema di luci di scena) resi possibili dai fondi del Pnrr. Prima di tornare al Poliziano, però, sarà la sala Ex Macelli ad accogliere l’anteprima prevista per venerdì 8 dicembre, con una versione teatrale de ‘Il carnevale degli animali’, la fantasia zoologica del compositore Camille Saint-Saëns, diretta da Alessio Tiezzi. Giovedì 18 gennaio si apre con Violante Placido, Ninni Bruschetta e Giancarlo Commare che presentano ‘1984’, nuovo adattamento del capolavoro letterario di George Orwell, che ha stupito critica e pubblico a Broadway come a Londra e che adesso arriva in Italia con la regia di Giancarlo Nicoletti.

Venerdì 2 febbraio sarà la volta di ‘Ottantanove’, lo spettacolo sulla Rivoluzione Francese firmato dal binomio di culto Elvira Frosini e Daniele Timpano, vincitore di due premi Ubu per miglior drammaturgia e miglior attore a Marco Cavalcoli. Dario Ballantini si prepara a interpretare ben nove personaggi creati da Ettore Petrolini, accompagnato dal commento musicale del virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini, nello spettacolo ‘Ballantini & Petrolini’, in programma per giovedì 15 febbraio.

Domenica 25 febbraio arriva invece ‘Falstaff a Windsor’, in cui si rinnova la collaborazione tra Alessandro Benvenuti, il regista Ugo Chiti e la compagnia Arca Azzurra per scolpire la figura farsesca e superba di uno tra i più noti personaggi di ogni tempo, un plebeo che ostenta un’arroganza aristocratica. Paolo Rossi con la sua compagnia di giro sarà poi il protagonista di un capolavoro pirandelliano martedì 12 marzo, quando è in cartellone ‘Da stasera di recita a soggetto’, un confronto tra l’idea originale di Luigi Pirandello e la realtà odierna che si ridicolizza nel bisogno diffuso di essere sempre più ‘performante’, in tv come sui social network. Ritmo incalzante e satira feroce per il gran finale di domenica 7 aprile, affidato a ‘Il Malloppo’, una commedia nera che attacca, con ironia e cinismo, le istituzioni borghesi, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro.

Riccardo Bruni