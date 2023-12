Teatro del Popolo: svolta. Sono stati risolti i problemi. La multisala rialza il sipario

Risolti i problemi burocratici: silenzio in sala, via alla ‘pellicola’ e si apre il sipario del multisala Teatro del Popolo. Risolto tutto l’iter amministrativo legato alle autorizzazioni è stato possibile gustarsi, per la prima volta, un film di nuova uscita nella nuova sala cinematografica. Ora cinema e teatro convivono, un sogno che va avanti da anni ed ora è realtà. Non solo, perché oggi grazie al doppio schermo sarà possibile avere film di prima uscita tutte le settimane. "C’è grande soddisfazione per la finalizzazione di un lavoro che parte da lontano. La riapertura della saletta del cinema è un’altra tappa del percorso di valorizzazione delle attività per conto e grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, che il Cda dell’Asm ha intrapreso sin dal proprio insediamento – afferma Vincenzo Albanese, direttore dell’azienda speciale multiservizi – Dopo il rafforzamento qualitativo del programma teatrale che quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo, facendo registrare sold out ad ogni evento proposto, ci siamo adoperati per regalare alla città di Colle e a tutto il bacino di utenza potenzialmente raggiungibile, una programmazione cinematografica che sappia coniugare la qualità delle pellicole proposte con un target popolare e commerciale delle stesse, e quindi con proiezioni in ‘prima visione’ e su tematiche d’attualità". Dopo molto tempo i colligiani ritornano, così, a gustarsi una pellicola e ad assaporarsela a Colle. Cambio di pellicola per il Teatro del Popolo che è anche cambio di organizzazione. L’ulteriore novità, infatti, è che la programmazione è seguita internamente. Un cambiamento netto e radicale. L’Asm per l’arrivo delle ‘pellicole’ ha chiesto la collaborazione di una casa distributrice, ma la programmazione e la scelta dei film è interna. Non a caso lo schermo si è acceso con una prima visione nazionale ‘One Life’, un film del 2023 diretto da James Hawes con Anthony Hopkins. "Siamo sicuri – conclude Albanese – che questo sforzo sarà premiato da chi storicamente ama e frequenta abitualmente le sale cinematografiche, ma contiamo anche di coinvolgere quella fetta di pubblico che deve e soprattutto vuole riabituarsi all’idea di andare cinema, anche data la caratteristica della sala con una capienza di circa 80 posti, ma anche con l’idea che in certe occasioni utilizzeremo il teatro del popolo, a testimonianza della sinergia che il comparto cinema-teatro deve esprimere".

Lodovico Andreucci