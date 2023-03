Teatro del Popolo Sabato 18 marzo Torna TEDx

La seconda edizione di TEDx CollediValdElsa New Era (che si terrà il 18 marzo presso il Teatro del Popolo di Colle) ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, che si aggiunge a quelli già ottenuti del Comune di Colle, della Regione Toscana, GiovaniSì e Legambiente Siena. Patrocinio del Parlamento europeo ottenuto perché l’evento rispetta una chiara dimensione europea, in particolare evidenziare il ruolo e il contributo dell’Istituzione nel settore in cui opera, e presentare un elevato livello qualitativo nonché una risonanza considerevole. "Siamo onorati di avere il sostegno dell’istituzione europea per il nostro evento, che riteniamo possa contribuire al dibattito pubblico e al progresso sociale a partire dalla nostra città – affermano dall’organizzazione – La collaborazione con il Parlamento Europeo riflette l’impegno di TEDx CollediValdElsa per i valori fondamentali della democrazia, della sostenibilità, dell’inclusione e della diversità. Siamo convinti che questi valori siano cruciali per affrontare le sfide globali del nostro tempo, come i cambiamenti climatici, la disuguaglianza, la discriminazione e l’esclusione sociale".