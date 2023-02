Teatro del Costone Montomoli in scena

Sabato mattina alle 11, al teatro del Costone, si alza il sipario sulla candidatura di Emanuele Montomoli, come civico in campo da tempo ma ora appoggiato anche dai partiti del centrodestra. La prima uscita pubblica c’era stata a dicembre, ma ora la novità considerevole è l’appoggio di parte dell’attuale maggioranza. Accanto a lui i simboli di Fratelli d’Italia, Lega, Forza, Italia, Udc, da capire se poi confluiranno in tre o quattro liste al momento del voto. Poi sicuramente saranno annunciate la lista Montomoli sindaco e Siena futura legata a Mauro Marzucchi, mentre è ancora in ballo l’ipotesi di un’altra lista che potrebbe chiamarsi Siena civica. Il tempo ormai stringe e si attende a giorni, probabilmente dopo le regionali di domenica, l’annuncio della data delle amministrative, che dovranno essere indette tra metà aprile e metà giugno.