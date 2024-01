Teatro dei Concordi. Acquaviva, al via i lavori. Più efficienza energetica

Dopo i lavori al Teatro Poliziano, in corso di completamento, anche il Teatro dei Concordi di Acquaviva, un altro luogo cardine della vita culturale e sociale di Montepulciano, vedrà partire a breve dei lavori per migliorare le proprie prestazioni energetiche. Martedì 9 è previsto l’inizio dell’allestimento del cantiere che dovrebbe durare fino alla fine di aprile. Gli interventi di efficientamento energetico prevedono la coibentazione del tetto, la sostituzione di alcuni infissi e, soprattutto, la sostituzione dell’attuale centrale termica con una pompa di calore e gruppo frigo, che consentiranno prestazioni maggiormente efficienti e performanti, producendo calore d’inverno e fresco d’estate.

"Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale per rendere più moderni ed efficienti dal punto di vista energetico i luoghi della socialità e della cultura di Montepulciano – commenta il sindaco Michele Angiolini –. Il Teatro dei Concordi di Acquaviva è molto utilizzato sia per la messa in scena di rappresentazioni teatrali, che come spazio a servizio della comunità locale per eventi o iniziative di varia natura. Questi interventi, resi possibili grazie al reperimento di fondi Pnrr, consentiranno non solo un risparmio dei costi energetici, ma anche la possibilità di utilizzare il Teatro nei mesi più caldi dell’anno, grazie al nuovo impianto di climatizzazione. Ci scusiamo per alcuni disagi che interessano l’accesso alla scuola dell’infanzia ma che speriamo siano contenuti, grazie alle soluzioni alternative proposte". L’importo complessivo del progetto è di 285mila euro, dei quali 228mila provenienti da fondi Pnrr.

Per una corretta organizzazione del cantiere da allestire da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, oltre che per garantire la sicurezza dei cittadini che devono transitare in quei luoghi, si rende necessario apportare alcune modifiche alla viabilità adiacente alla scuola dell’Infanzia G.B. Cocconi di Acquaviva. Pertanto, si renderà necessaria la chiusura, al transito veicolare in via G.B. Cocconi – tratto compreso tra via F.lli Braschi e via dei Concordi – e in via dei Concordi – tratto compreso tra il civico 2 e via G.B. Cocconi – dal 9 gennaio al 30 aprile 2024, e comunque fino a termine dei lavori.

L’accesso veicolare alla scuola dovrà avvenire da via Giacomo Leopardi, con percorrenza fino all’ingresso dell’edificio. In via G.B. Cocconi viene garantito un passaggio pedonale, mentre in via dei Concordi viene garantita la completa libera fruibilità degli accessi carrabili relativi alle abitazioni presenti in prossimità della delimitazione dell’area di cantiere.