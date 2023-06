Teatro dei Burattini La magia per i bambini sul palco delle Contrade

Tornano gli spettacoli dei burattini, che anche quest’anno animeranno per i più piccoli l’estate senese. Sotto la direzione artistica dei Teatri di Siena, affidata al regista e attore Alessandro Benvenuti, gli spettacoli saranno curati da Italo Pecoretti e dal Teatro delle dodici lune.

"Le scorse edizioni – sottolinea Benvenuti, che ha appena chiuso un’altra stagione positiva per i cartelloni dei teatri di Siena – hanno segnato un grande successo per bambine e bambini e non solo. Perciò abbiamo deciso di riproporre anche quest’anno una stagione ricca su tutto il territorio comunale. Saranno momenti di gioia e condivisione, di passione e di partecipazione. Ringraziamo la disponibilità da parte delle Contrade di Siena che sono parte fondamentale del programma estivo".

"Torniamo a Siena con grande entusiasmo - sottolinea Pecoretti – grazie alla poliedricità che caratterizza il burattinaio e al suo lavoro che affonda le radici nella storia del teatro di strada e della Commedia dell’arte. Ciò che un burattinaio mette in scena è frutto di competenze diverse, abilità manuali e talenti artistici".

Si parte questo venerdì nella Terrazza del Museo della Contrada della Pantera alle 18 con "Le avventure di Fagiolino". Venerdì 16 nella Contrada di Valdimontone alle 18 "Di Pinocchio l’avventura" e nella sede del Bruco "Pepe e Ciro all’avventura". Martedì 20 tappa nella Contrada delTartuca 18.30 "Le Penne dell’Orco". Mercoledì 21 tocca alla Contrada dell’Oca alle 18.30 con "Il Castello di Tremalaterra".

Venerdì 23, nella sede del Drago alle 17.30 "Geppone e il vento di tramontana". Gli altri appuntamenti proseguiranno poi anche a luglio, agosto e settembre.

R.B.