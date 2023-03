Teatro Caos, stasera c’è il tutto esaurito per Simone Cristicchi

Al Teatro Caos di Chianciano Terme, oggi alle 21.15, c’è Simone Cristicchi. Il noto cantautore è regista e interprete dello spettacolo scritto in collaborazione con Manfredi Rutelli "Paradiso - dalle tenebre alla luce", opera di teatro e musica che, attraverso una rilettura del Paradiso dantesco, propone un percorso tra musica, teatro e poesia. L’evento speciale è presentato da LST-Teatro e Comune. "In qualità di direttore artistico – continua Manfredi Rutelli - sono grato di avere avuto la possibilità, tramite l’amministrazione comunale, di ospitare questo spettacolo, che ha già registrato il pieno di prenotazioni. Come coautore insieme a Cristicchi di questa creazione ho l’orgoglio di presentare uno spettacolo che è sì un omaggio a Dante e all’ultima parte del suo famoso viaggio, ma ancora di più un racconto dell’idea di paradiso che ognuno di noi può e deve farsi, riappropriandosi del buono, del bene e del bello presenti, qui, ora, nella nostra vita attuale"