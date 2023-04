Teatri senesi, giù il sipario Benvenuti: "Sfida vinta"

di Riccardo Bruni

"Le scommesse fatte sono andate a buon fine. E tutto grazie ai senesi che sono venuti a teatro". Il direttore artistico dei Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti, commenta così l’esito di una stagione andata in porto finalmente in modo completo. Con lo spettacolo di stasera, l’ultima replica in programma per ‘La dolce ala della giovinezza’ con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, regia di Pier Luigi Pizzi, si conclude infatti la stagione ‘IlluminarSi’ e quindi anche il mandato dell’attore e regista fiorentino. Un mandato condizionato dal covid, a causa del quale la prima stagione è stata interrotta, la seconda è saltata del tutto e la terza è stata funestata da continue sospensioni.

I numeri della quarta, però, parlano chiaro: più che raddoppiati gli abbonati, un tutto esaurito ogni mese (talvolta anche più d’uno), centinaia di studenti ogni weekend, tredici incontri con il pubblico, 60 box natalizi venduti.

"I numeri dimostrano che abbiamo fatto un buon lavoro – afferma Benvenuti – e questo anche perché abbiamo composto una squadra di alto livello. Credo che l’aver formato personale così qualificato sia stato uno degli aspetti più importanti. Questo ha portato risultati, compreso il fatto che siamo diventati, proprio grazie alla nostra squadra, uno dei teatri più accoglienti d’Italia".

"Mi arrivano di continuo ringraziamenti da parte delle compagnie che sono venute – prosegue il direttore – e questo non è così scontato. Ho visto Elena Sofia Ricci che dopo lo spettacolo si faceva i selfie con il pubblico, e mi ha detto che una cosa del genere non le era mai capitata. Paolini mi ha chiesto di fare un progetto per Siena. Stessa cosa NoGravity e Carrozzeria Orfeo. Scoprono Siena e ci propongono progetti per tornarci".

Con il mandato in scadenza e le elezioni alle porte il futuro è tutto da costruire, ma le basi Benvenuti le ha messe. Anche per la prossima stagione.

"Nei teatri importanti – spiega – le stagioni si programmano già a partire da gennaio, altrimenti non avresti la possibilità di intercettare spettacoli di qualità. Noi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, abbiamo messo in sicurezza la prossima stagione. Come direttore artistico sentivo la responsabilità di farlo, prima di tutto di fronte al pubblico senese, anche se il mio mandato finisce qui e quello che accadrà non posso ancora saperlo". Con le rassegne proposte, seppure con tutti i limiti imposti dalle difficoltà di questi anni, Benvenuti ha sempre ribadito l’impegno a esplorare linguaggi teatrali diversi, per avvicinarsi al pubblico senese e imparare a conoscerlo.

"Non lo so se alla fine conosco meglio o peggio i senesi – ammette – anche perché i senesi li conosco almeno dagli anni Settanta. E noi toscani siamo fatti così. Non si cambia. Quello che posso dire, però, è che Siena, come città di teatro, adesso è nella testa di tante persone che sono venute. E tutto questo grazie ai senesi, che hanno capito e premiato il nostro lavoro".