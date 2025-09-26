La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Siena
CronacaTeatri della Valdelsa. Stagione con 54 serate
26 set 2025
FABRIZIO CALABRESE
Cronaca
Teatri della Valdelsa. Stagione con 54 serate

Presentata la nuova stagione teatrale congiunta della Valdelsa che coinvolge i teatri di Colle, Poggibonsi e Certaldo. Un viaggio in 54 appuntamenti, da ottobre 2025 a maggio 2026, tra spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento, con un cartellone ricco e variegato, pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico, con proposte che spaziano dalla prosa al teatro contemporaneo, dalla concertistica alla danza. La stagione, frutto di una direzione artistica e di una visione che celebra la creatività, si propone di trasformare i tre teatri della Valdelsa (Del Popolo, Politeama e Boccaccio) in luoghi d’incontro, riflessione e ispirazione, consolidando il loro ruolo di centri culturali locali. La stagione si caratterizza per il forte legame con il territorio valdelsano. La programmazione vuole promuovere l’accessibilità alla cultura.

L’obiettivo è rendere il teatro un’esperienza condivisa, capace di unire la comunità e di stimolare anche riflessioni partendo dall’esperienza culturale. Ad aprire, al Teatro del Popolo, sarà l’Orchestra da camera fiorentina giovedì 23 ottobre con l’Omaggio a Morricone. Poi Luca Bizzarri, Gala lirico, Orchestra da camera fiorentina, Herbert Ballerina, Amanda Sandrelli, Shamzy, la Compagnia della Rancia, Angelo Branduardi e Aldo Cazzullo, Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo, Ubaldo Pantani. Al Politeama, ad aprire sarà, mercoledì 5 novembre, The Kitchen Company per proseguire con il Concerto di Natale dell’ORT. Poi, Andrea Pennacchi, Cristiana Capotondi, Stefano Massini, concerto di Carnevale dell’ORT, Michele Riondino, Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti, Martina Consonni, concerto dell’ORT diretta da Erina Yashima con il violino di Elly Suh, Natalino Balasso e Michele Di Mauro, il Quintetto di ottoni dell’orchestra della Svizzera Romanda. Il Boccaccio aprirà il 13 novembre con Francesca Reggiani. Poi un pieno di ospiti eccellenti.

I fuori abbonamento sono 23, tra Popolo e Politeama. Con, Edoardo Leo, Ballo Pubblico Indoor, Lorenzo Marangoni, Andrea Cosentino, Teatro Sotterraneo, I Sacchi di Sabbia, Lombardi/Tiezzi, Teatro Patalò, Cinzia Spanò, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Leonardo Capuano, Valeria Sturba e Giuseppe Vasi, Francesco Baldi, Giobbe Covatta, Burambò, Roberta Bruzzone, Giuseppe Cruciani e Umberto Galimberti. Molte le formule di abbonamento. Tutti i dettagli sui siti web.

