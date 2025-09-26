Teatri della Valdelsa. Stagione con 54 serate

Presentata la nuova stagione teatrale congiunta della Valdelsa che coinvolge i teatri di Colle, Poggibonsi e Certaldo. Un viaggio in 54 appuntamenti, da ottobre 2025 a maggio 2026, tra spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento, con un cartellone ricco e variegato, pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico, con proposte che spaziano dalla prosa al teatro contemporaneo, dalla concertistica alla danza. La stagione, frutto di una direzione artistica e di una visione che celebra la creatività, si propone di trasformare i tre teatri della Valdelsa (Del Popolo, Politeama e Boccaccio) in luoghi d’incontro, riflessione e ispirazione, consolidando il loro ruolo di centri culturali locali. La stagione si caratterizza per il forte legame con il territorio valdelsano. La programmazione vuole promuovere l’accessibilità alla cultura.

L’obiettivo è rendere il teatro un’esperienza condivisa, capace di unire la comunità e di stimolare anche riflessioni partendo dall’esperienza culturale. Ad aprire, al Teatro del Popolo, sarà l’Orchestra da camera fiorentina giovedì 23 ottobre con l’Omaggio a Morricone. Poi Luca Bizzarri, Gala lirico, Orchestra da camera fiorentina, Herbert Ballerina, Amanda Sandrelli, Shamzy, la Compagnia della Rancia, Angelo Branduardi e Aldo Cazzullo, Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo, Ubaldo Pantani. Al Politeama, ad aprire sarà, mercoledì 5 novembre, The Kitchen Company per proseguire con il Concerto di Natale dell’ORT. Poi, Andrea Pennacchi, Cristiana Capotondi, Stefano Massini, concerto di Carnevale dell’ORT, Michele Riondino, Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti, Martina Consonni, concerto dell’ORT diretta da Erina Yashima con il violino di Elly Suh, Natalino Balasso e Michele Di Mauro, il Quintetto di ottoni dell’orchestra della Svizzera Romanda. Il Boccaccio aprirà il 13 novembre con Francesca Reggiani. Poi un pieno di ospiti eccellenti.

I fuori abbonamento sono 23, tra Popolo e Politeama. Con, Edoardo Leo, Ballo Pubblico Indoor, Lorenzo Marangoni, Andrea Cosentino, Teatro Sotterraneo, I Sacchi di Sabbia, Lombardi/Tiezzi, Teatro Patalò, Cinzia Spanò, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Leonardo Capuano, Valeria Sturba e Giuseppe Vasi, Francesco Baldi, Giobbe Covatta, Burambò, Roberta Bruzzone, Giuseppe Cruciani e Umberto Galimberti. Molte le formule di abbonamento. Tutti i dettagli sui siti web.