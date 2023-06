Tc Sinalunga vince scudetto over 35

Altra bella vittoria per il Tc Sinalunga. Il circolo guidato dal presidente Marzio Bernardini ha vinto lo scudetto tra gli over 35 battendo per il secondo anno consecutivo il Ct Eur di Roma in casa loro. Per i toscani successo per 2-1 (Vanni ha vinto il singolo e il doppio in coppia con Bracciali) e la soddisfazione per i complimenti ricevuti dal circolo della capitale. La squadra era composta da Luca Vanni, Daniele Bracciali, Diego Alvarez, Giovanni Galuppo ed Alessandro La Cognata. Buone notizie anche per la squadra femminile che domenica giocherà i playoff per accedere in A2 e centrare un grande traguardo per il tennis sinalunghese: avere due squadre in serie A. I ragazzi della B2 dovranno invece passare per i playoff per mantenere la categoria. Un weekend importante per il Tc Sinalunga che festeggia anche la vittoria di un giocatore della squadra campione d’Italia di serie A1: Marcello Serafini ha vinto il torneo Itf M15 a Chieti.